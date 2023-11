Politiet efterforsker: Mand tilbyder slik til små piger

En anmeldelse tirsdag eftermiddag fra Assens-området har fået Fyns Politi til at efterforske en sag, hvor en 11-årig pige er blevet opsøgt af en ældre mand, der tilbød hende slik fra sin bil.

Episoden skete ved Rema 1000 i Haarby, bekræfter vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist. I forbindelse med sagen omtales en grå stationcar.

Et opslag på en lokal facebookgruppe ved navn '5683 Haarby' tyder det på, at det ikke er et enkeltstående tilfælde. En person skriver eksempelvis "Min niece oplevede nøjagtigt det samme i går".

Andre i kommentarsporet har observeret eller hørt om lignende ting de seneste dage, hvor en ældre mand har opsøgt mindreårige piger.

Kenneth Taanquist kan dog ikke bekræfte, om der er tale om flere anmeldelser end den ene.

- Men der kan være sager, som vi endnu ikke har hørt om. Har man oplevet noget lignende, vil jeg gerne opfordre til at kontakte politiet, siger han.