Politiet efterlyser vidner til graffiti-hærværk

Det er den grønne og lyserøde farve samt det såkaldte tag bestående af bogstaverne "kmge", der går igen på de biler, husmure, vinduer, døre og postkasser, som er blevet ramt.



Efterlyser vidner

Ifølge vicepolitiinspektøren forøger det store omfang af graffitien risikoen for, at det sker igen. Derfor ser han selvfølgelig gerne, at det bliver opklaret hurtigst muligt, lyder det.

- Vi vil rigtig gerne høre fra nogen, der måske kender til de her tags eller har set noget, siger han.