Politiet efterlyste Palle: Var den første på stedet efter ulykke

Tre unge mænd mistede fredag livet i en voldsom ulykke uden for Tommerup, da deres bil kørte ind i et vejtræ. De omkomne er to 17-årige og en 18-årig. En fjerde passager er ifølge Fyns Politi uden for livsfare, men alvorligt tilskadekommen.

Fyns Politi efterlyste tidligere lørdag et vidne i en sort kabinescooter, som var først på stedet efter ulykken.

Palle Erik Hansen var den første på ulykkesstedet, og da TV 2 Fyn mødte ham tidligere lørdag, vidste han ikke, at politiet ledte efter ham. Han er nu i kontakt med Fyns Politi.

- Jeg kommer kørende og ser et bilvrag, der holder i vejsiden. Jeg tænker "hold da op", siger han da TV 2 Fyn møder ham på Nårupvej lørdag.

Meget berørt

Palle Erik Hansen bor i Assens, men havde været i Faaborg og var på vej hjem. Han forsøgte med det samme at kontakte alarmcentralen, men på grund af sin motorik er han ikke hurtig på tasterne. Ligeledes er Palle Erik Hansen skidt gående, og kan ikke komme hurtigt ud af sin scooter.

- Jeg kan ikke gå uden min rollator. Heldigvis kommer der en anden bil lige efter mig, og der er nogen, der hurtigt får ringet til 1-1-2.

Palle Erik Hansen er dagen efter dybt påvirket af situationen. Da TV 2 Fyn taler med ham ved ulykkesstedet er han stadig berørt.

- Det var ikke sjovt, ikke at kunne gøre noget, siger han.

Fyns Politi vil fortsat gerne høre fra vidner, der kan have set noget op til ulykken.