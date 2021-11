Politik og leg blev forenet i Tommerup

- Det er for at vise, at selvom vi politisk er på hver vores hold, kan vi godt gå sammen om et højere formål. Og det er blandt andet børneområdet, vi gerne vil have fokus på, forklarer Camilla Lykke Sørensen, der er kandidat for Venstre i kommunen.

I hallen var der godt gang i råb og leg fra børnene, der gav den gas med redskaberne alt imens deres forældre kunne få en god snak med god samvittighed.