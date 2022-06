Politisk reporter: Sådan kan DF-exit få stor betydning

Vestfyn har altid været DF-land. Når en markant politiker som Jens Henrik Thulesen Dahl skifter, betyder det så noget for området?

- Det betyder noget for området og især noget for baglandet i DF. Det bliver en legitimering for, at man kan gå over til Danmarksdemokraterne. Så kan flere i baglandet og almindelige medlemmer, især i Assenskredsen følge efter. Den der gamle familiefølelse i DF, som partiet er bygget op på, er ved at blive smadret.

Nogen synes, at DF og Danmarksdemokraterne minder meget om hinanden. Er der plads til begge partier?

- Det må vælgerne jo afgøre, men jeg ser ikke nogen grund til, at der skulle være plads til begge, for indholdsmæssigt er der ikke stor forskel. Den eneste forskel, jeg kan se, er, at Danmarksdemokraterne vil skrue Danmarks medlemsskab af EU 30 år tilbage til det hed IF, mens DF vil melde Danmark helt ud. Men det får jo ikke den store betydning i dansk politik.

Og hvor er det så Danmarksdemokraterne skal hente stemmer?

- Det vil være ventet, at det især vil være fra DF. Men også fra Nye Borgerlige og i mindre grad fra Venstre og Konservative og lidt mere fra Socialdemokratiet. Inger Støjberg vil kunne samle stemmer alle steder fra, men primært DF og lidt Nye Borgerlige.

Mens Jens Henrik Thulesen Dahl blev vraget som DF's spidskandidat, kan en anden fynsk kommunalpolitiker blive den yngste fynbo nogensinde på Christiansborg.