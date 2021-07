Populær sommerlejr: - Man får lov at lære en masse nye mennesker at kende

En af dem er Nanna Munch, der er lejrleder.

- Jeg mener, at vi skal hjælpe alle, og vi skal give alle børn lige muligheder for at opleve det samme, ligemeget hvor man kommer fra.

- Når man er sammen med børnene, og de fortæller, hvor meget det betyder og nærmest græder, når de tager afsted, så ved man bare, at det er det hele værd, og de vokser, og det varmer ens hjerte. Det er derfor, vi gør det, siger hun.

Sommerlejre i over 70 år

Traditionen med sommerlejre går langt tilbage for Red Barnet, der siden 1949 har arrangeret ferielejre for børn, unge og familier i socialt, økonomisk eller kulturelt udsatte positioner.

Red Barnet arrangerer både familielejre for børn på 8-12 år og deres forældre, børnelejre for børn på 8-12 år, og teenage/ungelejre for aldersgruppen 13-15 eller 16-18 år.



- Det er rart at være her og at rykke sine grænser sammen med nogen, siger Naja Broberg.

Det samme holdning har Nathalie Vestergaard Andersen, der ikke er afsted for sidste gang.

- Jeg skal afsted, indtil jeg ikke må mere, siger hun.