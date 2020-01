Projekt clean: Stofferne dulmer sorgen

Første gang vi møder 23-årige Emil Stokholm, har han faktisk været clean i tæt på to måneder - og det er i sig selv ret stort for Emil. Scroller man nedover hans facebookprofil, kan man nemlig tydeligt se, at Emil er en ung knægt, der kæmper med en stor sorg, dårlige miljøer, stoffer og tilbagefald 'en masse'.

På et halvt år gik jeg fra aldrig at have røget hash til nu at ryge hver dag. Emil Stokholm.

- Stofferne hjælper på mange ting i øjeblikket, men hold da op nogle nedture man får efterfølgende. Stoffer gør dig virkelig ikke noget godt, siger Emil Stokholm til Bemærk.

Emil har været misbruger i fire-fem år i dag. Han beskriver, at der er ups and downs, hvor han i perioder kan gå flere måneder, hvor han er stoffri - men historien fortæller også bare, at han falder i gang på gang.

Et opslag fra Emil viser, at han har svært ved at holde sig helt clean Foto: Facebook

- Det føles lidt ligesom, at der står en på den anden side og trækker i en. Jeg havde og har det fedt i momentet, når jeg er på stoffer. Derfor er det også bare så meget lettere for mig at falde i. Men igen, det gør dig ikke noget godt. Der kommer en kæmpe nedtur bagefter, siger Emil Stokholm.

Kræften tog hans mor

Da Emil Stokholm var 14 år, mistede han sin mor til lungekræft.

- Jeg voksede jo op uden min far, så det var virkelig kun mig og min mor. Da hun døde, var det dét værst tænkelige scenarie, som man kunne forestille sig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Du sidder et eller andet sted bare og kigger og græder hele tiden og ved egentlig ikke, hvad fanden du skal gøre, siger han.

Emils mor døde af lungekræft Foto: Alexander Aagard

Moderen var Emils eneste familiemedlem på det tidspunkt, hvorfor han også blev placeret hos en plejefamilie. Men på trods af den unge alder kombineret med den store sorg og nye tilværelse rørte Emil hverken stoffer, rygning eller alkohol. Det skulle først ske, som 18-årig.

- Lige efter hendes død tog jeg faktisk til fodbold. Det var lidt sådan, jeg bearbejdede det, men sorgen kom jo hele tiden i momenter. Det var et stort kaos i hovedet på mig, siger Emil Stokholm.

Lige inden Emils mors døde, blev han placeret hos en plejefamilie, som han boede hos til han blev 18 år.

- Det var jo det bedste, der kunne ske for mig under de omstændigheder, der var. Det var ligesom at få en ny familie igen - jeg kan ikke forlange mere fra dem. De har gjort så meget for mig, også efter jeg flyttede ud igen, siger han.

Emil kæmper hver dag med tabet af sin mor Foto: Alexander Aagard

Hash erstattede fodbolddrømmen

Emil har hele sit liv haft en drøm om at blive professionel fodboldspiller, og da den drøm bristede på grund af en skade, var der noget, der skulle erstatte det hul. Det blev i første omgang alkohol og hash.

- Jamen, det startede jo meget mildt. Jeg tog i byen, og det var skide sjovt. Så gjorde jeg det oftere og oftere, og på et halvt år gik jeg fra aldrig at have røget hash til nu at ryge hver dag.

Emil forklarer, at han blev meget tiltrukket af ikke at have nogle problemer, når han var påvirket. Eller det troede han, at han ikke havde.

- Det var lidt det, stofferne og alkoholen gjorde for mig. Jeg glemte de problemer. Jeg glemte min mor, og det var rart. Derfor blev jeg ved. Men i sidste ende bliver det jo kun værre af det, siger han.

UNGE OG STOFFER I 2014 havde 43,53 procent af de 15-25-årige røget cannabis. I 2019 var det også 43,58 procent af de 15-25-årige, der har røget cannabis. I 2014 havde 9,23 procent af de 15-25-årige taget kokain. I 2019 var det 10,54 procent af de 15-25-årige, der havde taget kokain. I 2014, da man spurgte, hvor mange der havde taget kokain inden for den seneste måned, svarede 1,55 procent, at det havde de. I 2019 var det tal fordoblet til 3,02 procent. Det svarer til, at omkring 24.600 unge mellem 15 og 25 år har brugt kokain den seneste måned. Der er flere mænd end kvinder, der har prøvet kokain. I 2019 var tallet for mænd 15,32 procent og 5,54 procent for kvinder. Kilde: Faglig rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2020. Se mere

Sov ikke i fire dage

Vendepunktet for Emil kom efter fire dage, hvor han ikke havde sovet. Han havde ikke sovet, fordi stofferne kunne holde ham vågen. Det var blandt andet store mængder Amfetamin og Kokain, der gjorde, at han var vågen i så lang tid.

- Det var så ubehageligt. Jeg begyndte at hallucinere. Jeg sad lidt og kogte i toget på vej hjem, og lige pludselig hørte jeg en lille pige grine bag mig. Jeg bliver jo totalt paranoid og skynder mig ud af toget, siger han.

Emil falder ofte i. Det er en flugt fra virkeligheden Foto: Alexander Aagard

Det stoppede dog ikke der.

- Da jeg kommer ud af toget, ser jeg en mørk skygge vokse op bag mig. Nærmest i menneskeform, siger Emil Stokholm.

Da Emil endelig kom hjem i sin seng, lå han i fosterstilling igennem det meste af natten skræmt fra vid og sans, indtil han endelig faldt i søvn.

Det føles lidt ligesom, at der står en på den anden side af åen og trækker i en. Jeg havde og har det fedt i momentet, når jeg er på stoffer. Derfor er det også bare så meget lettere for mig at falde i. Emil Stokholm.

- Det blev det skræmmescenarie, jeg havde brug for, og derfor var det også vendepunktet for mig. Der blev jeg fast besluttet på, at nu skulle jeg stoppe. Men jeg må også bare sige, at jeg ved, at det er svært. Det kræver et enkelt svagt øjeblik, og så falder man i igen. Mere skal der ikke til, siger Emil.

Det er dog ikke den eneste voldsomme oplevelse, Emil har haft med stoffer. Så han kunne heller ikke udpege vendepunktsoplevelsen for os, da vi spurgte ham, hvilken episode der var værst.

- Jamen der er så mange ubehagelige oplevelser. Og det er i virkeligheden lidt en samlet pakke. Der var eksempelvis også en gang, hvor jeg havde OD (overdosis, red.). Her lå jeg og rystede og havde det pænt dårligt. Jeg truede også alle mine venner, hvor jeg åbenbart har sagt, at alle dem jeg kender, skal dø, siger Emil Stokholm.

Hjælpen virkede ikke

Emil har over flere omgange været igennem døgnbehandling, som også har hjulpet ham meget. Tiderne på misbrugscentrene husker han dog ikke som noget positivt.

- Det hjalp mig ikke noget. Jeg synes ikke, samtalerne var synderlig gode, og så sad jeg sådan set bare og talte timer til weekenden, så jeg igen kunne komme ud og tage nogle stoffer, siger han.

På rette vej

Emil Stokholm har, trods tilbagefald, sat sig selv et mål. Han skal være helt clean, inden for de næste seks måneder.

- Jeg ved, jeg kan. Jeg er indstillet på det. Jeg er motiveret til det. Jeg ved til gengæld også, at det bliver megahårdt, men jeg skal altså have erstattet stofferne med en eller anden interesse, siger Emil Stokholm.

Emil har desuden også et kort, men godt råd til andre, der skulle overveje at tage stoffer.

- Lad nu bare være. Det gør dig ikke noget godt, siger Emil Stokholm.

Siden vi sidst talte med Emil, er han desværre faldet i igen. Han fortæller os, at det er svært for ham at komme ud af de dårlige miljøer, som han i øjeblikket befinder sig i, hvorfor han også sætter sig selv kort- og langsigtede mål for sit projekt clean.

