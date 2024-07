Havnen i Assens står nu over for en overhaling, hvor den gamle silo måske skal lade livet til fordel for boliger og plads til andet erhvervsliv.

- Det er en omkalfatring af en klassisk provinsbyhavn. Vi skal have fundet en god formel for, hvad der nu skal ske. Det er rigtigt spændende, siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V).