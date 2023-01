Punkteret kinesisk eksporteventyr giver millionerstatning

I august 2019 var der glade miner, da Fipros med en kinesisk partner i ryggen investerede cirka 100 millioner kroner i en splinterny fabrik i Ebberup på Vestfyn.

På baggrund af flere fødevareskandaler i Kina ønskede kineserne at sikre sig ren økologisk mælk til modermælkserstatning fra mejeriet i Them og færdigproduceret i Ebberup.

I alt 8.000 ton modermælkserstatning skulle sendes til Kina hvert år, men drømmen fik aldrig rigtigt vinger.

- Det tog en lidt anden drejning, end vi havde forventet, siger Conny Twisttmann, administrerende direktør i Fipros.

I stedet har kineserne betalt en erstatning på over 31 millioner kroner til Fipros Nutrition for misligeholdelse af kontrakten, der skyldes flere forhold.

Godkendelse manglede

Det kinesiske fødselstal er faldet med 35 procent, og kineserne har i et hårdt marked tilgodeset deres egne producenter.

Partneren Wellingo A/S, der er et datterselskab af kinesiske Engnice, havde ifølge kontrakten forpligtet sig til at udvikle recepter til det kinesiske marked, hvilket er basis for opnåelse af den eftertragtede kinesiske GACC Infant-godkendelse.

Men godkendelsen faldt aldrig på plads.

Med erstatningen som indkomst fik Fipros Nutrition i det seneste regnskabsår et overskud på 26 millioner kroner før skat.

Nu har Fipros Nutrtion i stedet for kastet sig over en produktion til et større antal kunder for at sprede risikoen. Derudover er der søsat et nyt og ambitiøst tiltag med udvikling af recepter til private.

- I stedet for kun én kunde, så har vi nu 10-20 kunder, der er lidt mindre hver især, og så en større variation af produkter, så det ikke kun er modermælkserstatning, siger Conny Twisttmann.

På bagrund af den nye strategi gav driften i 2021/22 et underskud, indtil der er opbygget en ny kundekreds. I øjeblikket er der dialog med kunder på fem kontinenter, oplyser ledelsen.

Fipros har yderligere en fabrik i Ebberup, der på bestilling - såkaldt lønproduktion - producerer ingredienser og fødevareprodukter af forskellig art.

Dertil kommer en virksomhed i Sverige, der fortrinsvis producerer mælkeprodukter.

Koncernen havde i 2021/2022 et overskud før skat på 43 millioner kroner og en egenkapital på 82 millioner kroner.

Der blev i årets løb ansat 30 nye medarbejdere og trods stigende priser på energi, råvarer og emballage, var kunderne villige til at betale merprisen.

Fipros har omkring 100 ansatte og mere end 150 kunder over hele verden.