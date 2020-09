Redningsaktion: Kæntret kajakroer hjulpet af helikopter og båd

Det kunne have gået rigtig galt for en 28-årig kvindelig kajakroer, da hun torsdag middag var en tur på Lillebælt sammen med en anden kajakroer.

Klokken 12.24 modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en kajakroer var kæntret godt to kilometer fra kysten ved Rørmosevej nord for Assens.

- Hun er iført vest, men kan ikke komme op igen, så hun klamrer sig til den andens kajak, siger Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi.

Politiet rekvirerer derfor en redningshelikopter fra Forsvaret og en båd fra redningsberedskabet. Begge når de frem til de nødstedte kvinder nogenlunde samtidig.

- Båden får fat i hende, fordi de lettere kunne håndtere det. Klokken 12.45 får vi en melding om, at hun er hentet op af vandet, siger Lars Thede.

Ros fra politiet

Heldigvis var de to kvinder godt forberedte, inden de drog ud på turen. Den slags giver ros fra politiet.

- Det er godt, at man har det nødvendige gear på, det er godt, at man følges med en anden, og det er godt, at man har telefon med, så man kan alarmere, hvis man kommer i problemer. Så det er super, super fint, siger Lars Thede.

Kvinden i den kæntrede kajak er en 28-årig koldingenser, mens hendes kajakmakker er en 30-årig kvinde fra Fyn.

Vagtchefen fortæller, at den 28-årige er ved godt mod, omstændighederne taget i betragtning.

- Vandet er selvfølgelig koldt. Men de var godt forberedt, siger Lars Thede.