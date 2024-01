Regnskabets time for greenwashing: Nye krav til virksomheder skal afsløre CO2-snyd

Ny lov gælder ikke alle virksomheder

I første omgang er det virksomheder med mere end 500 ansatte, der skal lave klimaregnskab. Men regnskabet skal dække hele værdikæden, og det betyder, at også mindre virksomheder bliver påvirket. Varer og andet, der kommer fra underleverandører, skal også fremgå af regnskabet. De oplysninger skal nu indhentes fra underleverandørerne, og det er også mindre virksomheder.

Hos Montana Furniture i Haarby glæder man over, at der nu kommer ens regler for alle.

- Jeg ser det ikke kun som en afsløring af the bad guys, men også som en afsløring af the good guys. Det er vigtigt, at alle får en bevidsthed om bæredygtighed. For når du bliver bevidst om det, så får du også en mulighed for at ændre på tingene. Og det er godt, at alle virksomheder nu bliver forpligtede til at konkret at vide, hvad de arbejder med, siger direktør Joakim Lassen.