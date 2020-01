Røver stjal Bacardi Breezer og slog butiksansat i ansigtet

Der er lørdag aften blevet begået et røveri i Spar i Vestergade i Vissenbjerg. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede til TV 2/Fyn.

Læs også To unge kvinder kørt på sygehuset efter voldsom ulykke

Personalet i butikken blev opmærksom på, at en kunde var i gang med at stjæle nogle ting fra supermarkedet. Da personalet konfronterede manden, lagde han tingene fra sig.

På vej ud af butikken opdager personalet dog, at han fortsat har en Bacardi Breezer på sig, som han ikke tænkt sig at betale for. Derfor bliver butikstyven igen konfronteret af personalet.

- Han slår den ene af de ansatte i ansigtet med en lussing, siger Lars Thede.

Røveren er en ung, dansk mand

Herefter flygter manden fra supermarkedet med alkoholsodavanden på sig.

Politiet leder derfor efter røveren, der af personalet beskrives som en dansk mand mellem 20 og 25 år. Han er formentlig fra lokalområdet. Han er mellem 170 og 180 centimeter høj og har brunt, kort hår. Han var iført en hættetrøje og arbejdsbukser med lommer på siderne.

Røveriet skete ved 20-tiden lørdag. Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.