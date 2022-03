Russisk fragtskib i fynsk farvand: Det skurrer i øjnene

Klokken 15.08 tirsdag eftermiddag anløb det russiske fragtskib Baltiyskiy Bereg Assens Havn.

For borgmester Søren Steen Andersen (V) skurrer det godt 90 meter lange skib i øjnene.

- Det er ikke morsomt for nogen at få et russisk skib på besøg. Vi er gerne fri for alt, der kan associeres med staten Rusland, siger borgmesteren til TV 2 Fyn.



På Rådhuset i Assens vajer de ukrainske flag i vinden, og Martin Albertsen, der er direktør for By, Land og Kultur i Assens Kommune, kalder situationen et dilemma. For personalet på havnen er nemlig forpligtet til at servicere skibet.