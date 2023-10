Sådan genopliver man en død landsby: Maria og Søren har fundet opskriften på vækst

Søren Warberg tænder lyset i den gamle hestestald i landsbyen Grønnemose. Men det er ikke halm og hestemøg, der bliver lyst op. Stalden er fuld af farvestrålende garnnøgler og strikkede trøjer.

Hestestalden er blevet ombygget til en topmoderne strik- og garnbutik.

- Vi har satset hele butikken på, at vi godt kan skabe en forretning herude. Også selv om det er langt væk fra de store butikscentre, siger indehaver Søren Warberg.

Søren Warberg har etableret forretningen Strik & Stil sammen med sin kone Maria Warberg. Det er gået godt. Der kommer kunder fra hele landet, og efter at have overstået den dyre ombygningsfase er økonomien også ved at se fornuftig ud.

Strik- og garnforretningen ligger i Grønnemose. En landsby, der tidligere var præget af afmatning. Men fra at være relativt alene med deres nye forretning har Maria og Søren nu fået følgeskab af en lang række andre virksomheder i området.

Autobranche-giganten FTZ har besluttet at flytte til Grønnemose med et nyt hovedsæde og distributionscenter. Virksomheden er i fuld gang med et byggeri på 40.000 kvadratmeter på et 23 hektar stort grundareal, hvor der efter planen bliver etableret 300 nye arbejdspladser.

Fastfood-kæden McDonalds har også fået lov til at komme til Grønnemose. Det har givet job til omkring 80 mennesker, fortrinsvis unge fra lokalområdet.

OK er også flyttet til med en servicestation med brændstof, vaskehal og ladepark.

Rema1000 har også sikret sig en grund i Grønnemose og går snart i gang med at bygge en dagligvarebutik.

Og endnu mere er på vej. Assens Kommunes miljø-, teknik og planudvalg arbejder i øjeblikket på en ny lokalplan, der godkender etablering af endnu en tankstation med kiosk, endnu en bilvaskehal, et ekstra område til ladestationer til personbiler og lastbiler, og to nye fastfood-restauranter.

For nylig rejste McDonalds sammen med OK en 43 meter høj reklamemast, så Grønnemose kan ses fra Den Vestfynske Motorvej. Nu er der endnu en en mast på vej.

At motorvejen går tæt forbi Grønnemose er naturligvis en del af forklaringen. Men motorvejen har trods alt ligget der hele tiden. Også i de år, hvor der var nedtur med fraflytning og lukning af skole, børnehave og dagligvareforretning.

Så hvorfor sker det hele lige nu? Hvad er Grønnemoses opskrift på at få ting til at ske?

Ifølge lokalrådsmedlem Poul Poulsen er hovedingrediensen en åben og reel kommunikation om projekter, der kan skabe udvikling.

- Man skal sørge for at få folk med og skabe opbakning. Det er vigtigt at have respekt for de problemer, der bliver rejst af lokale borgere. Man skal gå konkret ind i det og løse problemerne, siger Poul Poulsen.

En tæt dialog mellem borgere, virksomheder og kommune er også ifølge borgmester Søren Steen Andersen en væsentlig del af forklaringen.

- Der kommer store forandringer, og det kommer til at gå stærkt. Så er det om at holde folk tæt til sig og få den gode dialog. Det er heldigvis det, vi har oplevet her i Grønnemose og omegn.

Men kommunikation og kommunal velvilje gør det ikke alene, mener Søren Warberg i strik- og garnbutikken Strik & Stil:

- Man bliver nødt til at tage de chancer, der byder sig. Vi ville ikke kunne se os selv øjnene, hvis vi kom i en situation, hvor vi efterfølgende måtte sige, at vi ikke gav det en chance, siger Søren Warberg.