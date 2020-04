Sad på taget: Mand sigtes for hærværk i Haarby

En mand bliver sigtet for hærværk efter en episode i Haarby i nat.

Ifølge vagtchefen ved Fyns Politi, Sten Nyland, modtog politiet omkring klokken tre i nat en anmeldelse om, at en mand havde smadret en masse ting uden for et hus på Ellevangen, og at han også havde forsøgt at komme ind i huset.

- Da vi ankom til stedet, sad han oppe på taget, fortæller Sten Nyland, vagtchef ved Fyns Politi.

Manden blev herefter anholdt og taget med i detentionen, hvor han fortsat sidder her til formiddag.

Han var påvirket

Lørdag formiddag er han endnu ikke afhørt, så politiet kan ikke sige noget om, hvorfor han befandt sig på Ellevangen i nat.

- Vi er spændt på, hvad hans forklaring er, og om han har en forklaring, siger Sten Nyland.

Der er ikke noget, der tyder på, at manden har haft noget forhold eller kendskab til husets ejere.

Ifølge vagtchefen virker hærværket 'fuldstændig tilfældigt', men det tyder på, at manden ikke har været helt klar i hovedet.

- Han har været påvirket af et eller andet, men vi ved ikke hvad, siger Sten Nyland.