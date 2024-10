Særlig hændelse i luften over Fyn - se billederne her

En ret speciel oplevelse kunne beboere i området omkring Assens forleden opleve. I luftrummet over Vestfyn var der nemlig en lidt anderledes aktivitet.

Her fløj et hollandsk militær-tankfly rundt cirka syv kilometers højde, og var i gang med at tanke både F-16- og F-35. Om der er tale om danske fly, vides ikke. Ifølge Flightradar.com var det kun tankeflyet, der var synligt på radaren. Det cirklede over det sydlige Jylland og snittede altså ind i mellem Vestfyn.

Det fangede Henning Müller med kameraet og har delt sine billeder med TV 2 Fyn.

Du kan se billederne i galleriet herunder.