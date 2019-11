Savet over af ukendte gerningsmænd: Stort juletræ sikres med jernstænger

I Ringe har byens juletræ fået "rustning" på for at forhindre hærværk.

Både i december 2017 og 2018 blev juletræet på Kirkepladsen fældet af ukendte gerningsmænd.

I år har Ringe Handelsstandsforening derfor sat tre meter høje jernstænger fast på stammen for at gøre det sværere at fælde træet.

- Sidste år var det kun to meter, og vi håbede, det var nok, men gerningsmanden fik alligevel savet det over i to meters højde, siger Mickael Simonsen, der er aktivitetsformand i Ringe Handelsstandsforening

- I tre meters højde skal man have en stige med, og man skal også tænke på sit eget helbred, for et træ, der fældes deroppefra, kan smutte ned over en selv. Det håber vi på at afholde nogen fra at forsøge sig igen, forklarer han.

Både i 2017 og 2018 blev hærværket meldt til politiet, men det lykkedes aldrig at finde personerne bag.