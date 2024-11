Rygterne har svirret længe - årets første sne skulle være på vej, men meteorologerne turde ikke helt lægge hovedet på blokken og sige hvor og hvornår.

Billeder fra Vissenbjerg- og Blommenslyst-egnen tirsdag afslører dog, at der her er faldet sne. Sneen ser dog ikke ud til at blive liggende ret længe.

For selvom temperaturen nærmer sig frysepunktet, så bliver det formentlig ikke for alvor koldt nok til, at sneen bliver liggende.

Herunder kan du bladre dig igennem en række snebilleder fra tirsdag.