Se billederne: Musik og muslinger i Assens

Havnen i Assens har lørdag været fyldt af musik, muslinger, vin og fadøl. Det var nemlig blivet tid til årets muslingefestival.

Og det var altså ikke uden grund, at der blev langet muslinger over disken. Festivalen er nemlig til for at støtte skibet Fulton, som sejler med udfordrede unge.

- Det er vigtigt, fordi der ikke er penge nok til at drive skibet, medmindre de får noget støtte privat, siger bestyrelsesmedlem i Fultons Venner, Ole Madsen. Han har desuden været leder for skibet i 30 år.



Blandt gæsterne var der god stemning, også selvom de ikke havde prøvet muslinger før-

- Vi skulle jo prøve at smage de der muslinger, siger Poul Petersen, der efter at have smagt på sagerne har dommen klar:

- Det kunne jeg godt finde på at lave derhjemme.