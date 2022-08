Se billederne: Numseryst og fjerdragter til sambaoptog

Der blev spillet på trommer, luftet farverige fjer og rystet numser gennem hele Assens lørdag formiddag.

Det var lige før man var i Brasilien og ikke Vestfyn, da foreningen Liv i Assens i samarbejde med Peter Willemoesskolen genoplivede den gamle tradition med et sambaoptog i byen.

De seneste ti år har sambaoptoget nemlig holdt pause, men i år skulle det være, og ifølge bestyrelsesmedlem i Liv i Assens Charlotte Heide-Jørgensen var det en succes.

- Det har været helt fantastisk. Det har simpelthen været over al forventning. Glade og engagerede børn og elever på skolen, og jeg kan næsten ikke få armene ned, siger Charlotte Heide-Jørgensen.

Fokus på rettigheder

Sambaoptoget er en del af Peter Willemoesskolens rettighedsprojekt. Her har skolen hele ugen haft fokus på rettigheder i Brasilien, og ugen sluttede af med sambaoptoget, hvor alle eleverne var i skole og har dansede med i optoget, spillede rytmer på instrumenter, sminkede deltagerne og agerede pressekorps.

Udover skolens elever var der også sambadansere fra Aarhus, gøglere, musikere og ballonklovne i optoget.

Charlotte Heide-Jørgensen fortæller at omkring 400 mennesker deltog i optoget, mens mange flere havde lagt vejen forbi Assens for at kigge på dans og lytte til sambarytmer. Hun forventer derfor også at optoget bliver gentaget næste år.

- Nu skal vi lige evaluere, men det tror jeg helt bestemt. Vi har arbejdet så hårdt for det, så det er næsten for godt til bare at lægge ned igen, siger Charlotte Heide-Jørgensen.

Efter optoget fortsatte den brasilianskinspirerede fest på Tobaksgården i Assens.