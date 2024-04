Det er ikke længere muligt at stjæle byskiltet i Snave på Sydfyn.

Det velkendte bynavn er blevet brændt fast på asfalten i stedet på grund af utallige tyverier. Der stjæles omkring 100 skilte om året fra den lille landsby med godt 200 indbyggere. Men nu er skiltene for pillet ned.

- Vi har brugt rigtig mange penge på det her, som kunne have været brugt på de ældre eller på vores veje, fortalte Jens Jakobsen (V), der er formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, i tirsdags.

Han fortæller også, at omkostningerne ved tyverierne er løbet op i omkring 100.000 kroner om året, efter de populære Sonofon-reklamer og filmen Polle Fiction udkom. Filmen og reklamerne udspiller sig i den lille landsby Snave.