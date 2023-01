Se videoen: Flytning af hus lukker vejen til Helnæs

En leverance er de specielle fyldte torsdag op på vejene på Helnæs.



Her blev et anneks transporteret det sidste stykke for at komme hjem til sine nye ejere; Annemette Bargum og Ole Ringsborg fra Børkop.

Annekset har været længe undervejs. Det er nemlig bygget i Litauen, og er derfra blevet sejlet til Fredericia og kørt videre til Helnæs.

Netop det sidste stykke på de små veje ud til halvøen var af en udfordring. Men heldigvis nåede annekset sikkert frem, og nu glæder de nye ejere sig til at tage det i brug.