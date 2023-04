Se videoen: Jannie forvandler menneske til trold på fire timer

Den grønne trold Shrek skal stå sin prøve i Frøbjerg Festspil.

Til sommer opsætter egnsteateret den populære animationsfilm "Shrek the musical".

Men det er dog ikke nok at male sig grøn i ansigtet og tage en pude på maven, når man skal påtage sig rollen som menneskefjendske Shrek.

Jannie Lindhard Pedersen fra Ryslinge er hyret ind for at stå for makeuppen til "Shrek the Musical", og det er første gang, at hun skal stå med sådan et ansvar.

- Det er da stort. Det er en kæmpe udfordring og et stort ansvar. Men det løser vi, og det skal nok blive rigtig godt, siger Jannie Lindhard Pedersen.

Ansvaret er stort fordi det amerikanske selskab DreamWorks, der står bag animationssuccesen, er særdeles beskyttende over for dets rettigheder. Trolden i musicalen skal derfor ligne den, som vi kender fra filmene, lyder det.



Jannie Lindhard Pedersen får derfor kyndig vejledning af Per Kapper, der er har mere end 20 års erfaring med specielle effekter til filmproduktioner i ind- og udland - blandt andet Hollywood-produktionen "Rambo 4".

Derudover har Per Kapper også lavet Shrek, da filmen blev opsat som musical for år tilbage i København. Her var det med skuespiller Niels Olsen i hovedrollen.