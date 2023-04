Se videoen: Knallerter, læderveste og rævehaler - mød The Madness Fyns Land

Hvis man bevæger sig rundt i Grønnemose på Vestfyn, er der stor sandsynlighed for, at man kan spotte læderveste, rævehaler og mælkekasser. Her ligger nemlig den nystartede veteranknallertklub The Madness Fyns Land. Vi var på tur klubbens medlemmer.