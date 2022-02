Seks unge dømt for groft overfald: Bankede jævnaldrende, filmede og delte voldshandlingen

Her deltager yderligere to i overfaldet, mens den sidste filmer volden. Derfor er alle seks unge dømt for at have planlagt og udført overfaldet i forening, fortæller anklager Helena Jensen fra Anklagemyndigheden ved Fyns Politi om episoden, der fandt sted den 18. august for snart halvandet år siden.

- Der er en, der lokker den forurettede ned til Tobaksgården, fire der udøver volden og en, der filmer den.

Alle involverede i episoden er 16-18 år gamle.

Groft overfald

Anklageren gik efter ubetingede fængselsstraffe til de seks mænd, selvom de ikke var tidligere straffet.

- Vi nedlagde påstand om ubetinget fængsel til de seks, fordi vi mener, volden er er af den karakter, den er, og fordi de filmer det og efterfølgende deler overfaldet, siger Helena Jensen.