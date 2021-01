SF-formand foreslår nødpasning i børnehaver - men fynsk SF’er er uenig

Støttepartierne SF og Enhedslisten opfordrer regeringen til at stramme restriktionerne yderligere i samfundet. SF-formand Pia Olsen Dyhr har blandt andre foreslået nødpasning i vuggestuer og børnehaver, men det får en blandet modtagelse blandt partifællerne på Fyn.

Mogens Mulle Johansen (SF), der er formand i Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune, mener ikke, at smittetallet på Vestfyn er højt nok til, at yderligere restriktioner skal ramme hele landet.

- Det kan godt være, det er sådan, det ser ud i København, men sådan ser det ikke ud i Assens, siger Mogens Mulle Johansen til TV 2 Fyn.

- Der er stor forskel på Københavnsområdet, Odense og Aarhus - og så hvis man kigger på os ude på landet, fortsætter han.

Han er klar over, at hans udmelding strider mod SF-formandens forslag tirsdag morgen. Han understreger, at der er forskel på at lave politik på Christiansborg og i de lokale byråd rundt omkring i landet.

- Jeg er sikker på, at det er en god idé andre steder end i Assens. Det ville have været noget helt andet, hvis der havde været en masse smittede børn, siger Mogens Mulle Johansen.

- Kommer der en ordre fra sundhedsmyndighederne eller regeringen om at gå til nødpasning, gør vi selvfølgelig det, fastslår Assens-politikeren.

Forældrene skal have børnene passet andre steder

Det er ikke helt uden konsekvenser, hvis man delvist nedlukker vuggestuer og børnehaver, for forældrene skal i så fald finde andre løsninger til at passe deres børn.

- Selv om der er nødpasning, vil der fortsat være en hel masse børn i daginstitutionerne, fordi forældre er nødt til at få deres børn passet, siger Mogens Mulle Johansen.

- Der vil dæleme være mange, som får store problemer. Vi har en del forældre herude, der arbejder i sundhedssektoren, forklarer han.

Minister: Pædagoger har afgørende funktion

I Aalborg har 39 personer med tilknytning til en børnehave fået konstateret coronavirus, hvoraf flere af dem har haft en muteret britisk variant, som er mere smitsom.

Det har fået pædagogernes fagforening, BUPL, til at ønske en delvis nedlukning af daginstitutionerne.

Ifølge børne- og ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skal daginstitutionerne dog fortsat holde åbent.

- Der er nogle funktioner i vores samfund, der er fuldstændig afgørende for, at alt andet kan fungere. Og en af de funktioner er pædagogerne, siger hun til TV 2.

Regeringens støttepartier har foruden nødpasning i børnehaver og vuggestuer foreslået at sænke forsamlingsloftet til fem og indføre indrejseforbud fra alle lande.