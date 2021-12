SF mister vigtig post efter ballade: - Jeg havde sagt det til partiet

SF er dermed lagt på køl, og byrådsveteranen Mogens Mulle Johansen (SF) er degraderet fra mangeårigt udvalgsformand til menigt byrådsmedlem.

- Jeg havde advaret i partiet om, at det var sådan det kunne gå.

- Skulle Venstre acceptere et udvalg til SF, så skulle det være mit navn.

Sådan siger Mogens Mulle Johansen i en kort kommentar onsdag morgen. Han ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Borgmesteren: - Vi har brug for ro og stabilitet

Borgmester Søren Steen Andersen ønsker ikke at udtale sig direkte om Mogens Mulle Johansen eller SF's stemmesluger Jeanette Sandberg, men kalder onsdag morgen balladen i SF "en bombe".

- Vi har brug for ro og stabilitet i byrådet, og vi har brug for at have en stabil akse. Vi har haft et forbilledligt samarbejde de senere år, og det samarbejde ønsker vi at fortsætte, siger Søren Steen Andersen.

Balladen i SF

Tirsdag middag kom det frem, at Mogens Mulle Johansen efter 32 år som lokalpolitiker i SF i Assens havde valgt at forlade partiet og i stedet blive løsgænger i byrådet.

Beslutningen blev taget efter flere dage med røre i partiet, efter at der på valgnatten den 16. november udspillede sig et opgør mellem Jeanette Sandberg og Mogens Mulle Johansen. Jeanette Sandberg fik med 438 personlige stemmer mere end dobbelt så mange som Mogens Mulle Johansen, der fik 200 personlige stemmer.

Alligevel mente Mogens Mulle Johansen, at han skulle indtage formandsposten i Uddannelses-, Børn- og Familieudvalget, som SF fik tildelt i konstitueringen.

- Han har været en dygtig politiker i rigtig mange år. Men jeg synes også, at det er urimeligt, at han vælger at melde sig ud for at blive løsgænger for så at tage SF's mandat og hive det ud af partiet, siger Jeanette Sandberg og uddyber:

- Det synes jeg ikke er fair over for vælgerne.

Fra fire til fem udvalg - og tilbage igen

På valgnatten blev der lagt op til fem fagudvalg, men med tirsdag aftens omkonstitueringsaftale er man gået tilbage til fire fagudvalg, hvor Venstre har taget formandsposten i Uddannelse-, Børne- & Familieudvalget: Venstre - det udvalg, som Mogens Mulle Johansen blev formand for på valgnatten.

Det er udover den nybagte løsgænger Mogens Mulle Johansen og SF's Jeanette Sandberg, Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, LArs Lillebæk, Nye Borgerlige, og Kaja Alstrup, Enhedslisten.