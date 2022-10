Skævt: Ulighed i politiindsatsen i to nabokommuner giver frustrationer og utryghed

I Middelfart savner de lokale et synligt politi, der kender byen. I Assens er gående og cyklende politi blevet hverdag.



På Skænkestuen i Plums Gård i Assens har der tidligere været problemer med unge, der hang ud og lavede tumult om aftenen.

Men det er fortid nu.

- Jeg kan se, at vi ikke har ballade i vores baggård mere. Der var tidligere en gruppe unge, der hang ud og røg joints, og der var optrin til ballade mellem nogle grupperinger. Det har vi slet ikke set noget af på det seneste. Der er faldet helt ro på, siger Rikke Nielsen, der er ejer af Skænkestuen.

Rikke Nielsen er overbevist om, at det er det nye nærpoliti, der har fået løst problemet med de unge, som skabte utryghed i bymidten.

- Det er politiets synlighed i bybilledet, der gør, at de unge ikke finder ro til at lave de her ting, fordi de ved, at de kan være her på et øjeblik, siger hun.

Adfærden er ændret

20 byer i Danmark fik sidste år en nærpolitistation, efter et bredt flertal i Folketinget indgik et politiforlig. På Fyn blev der etableret nærpoliti i Nyborg og Assens. Nærpolitiet i Assens åbnede i august sidste år i det, der tidligere var Assens Sukkerfabrik.

Til daglig er stationen bemandet med omkring ni faste betjente plus en håndfuld andre betjente, der laver opgaver for hele Fyns Politikreds. 15 timer om ugen holder stationen åben for borgerhenvendelser.

- Jeg tror, at vi får flere informationer qua det, at man lige kan komme herned og snakke eller man kan ringe til en herfra, siger politikommissær Bjarne Puggaard, der er leder af nærpolitiet i Nyborg, Vollsmose og Assens.

- Nu er jeg jo Assens-dreng, og jeg synes, at adfærden på gaden er blevet anderledes. Den var meget mere utryg for mange. Adfærden var lidt mere åben. Jeg siger ikke, at vi bekæmper alt, der hedder narkotika, men jeg er sikker på, at det er kommet ned på et leje, hvor man ikke er så synlig og markant, siger han.

En af de afgørende forskelle er, at betjentene nu arbejder og ofte bor i lokalområdet.

- Vi kender de unge og taler med dem. Vi kan for eksempel tage fat i dem, og sige: "I morgen skal du på arbejde", og når de siger, hvordan ved du det, så siger jeg, det ved jeg, fordi du er en dygtig håndværker, det siger din mester. Det skaber relationer, siger Bjarne Puggaard.

Fra 28 til nul betjente

Blot 30 kilometer fra Assens oplever de lokale situationen helt anderledes.

I Middelfart har de ikke haft lokale betjente siden 2017. Den tidligere politistation er nu omdannet til et sundhedshus.

- I gamle dage var der 28 betjente, og nu er der nul. De kendte hver især en frygtelig masse mennesker, og lærte dermed deres lus på gangene at kende, siger Bent Skogemann, der blandt andet gennem en lokal facebookgruppe kæmper for at få politiet tilbage til Middelfart.