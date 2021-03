Skjuler hotdogforbrug for sin kæreste: Jesper køber fastfood i smug

- Man har et godt liv med et godt arbejde, børn og hus. Der kan skjule sig meget bag den facade.

Sådan er ordene fra Jesper Sørensen, familiefar på 38 år fra Verninge på Vestfyn.

Han er langt hen af vejen glad for sit liv med en velfungerende familie og et godt job. Men Jesper Sørensen har en personlig udfordring: økonomi. Han har ikke helt styr på, hvad pengene på kontoen egentlig går til, og pludselig er de væk.

- Jeg har tit sagt til mig selv: Ikke mere nu. Men så er jeg ude og køre og ser et skilt med "pølsehorn ti kroner", siger Jesper Sørensen.

Ja, det handler om noget så uskyldigt som et pølsehorn. En fransk hotdog og en sodavand. Hvad er dog problemet? Det er, at forbruget af fastfood har taget overhånd, og at Jesper ikke har styr på, hvor mange penge han egentlig bruger.

Det er også blevet en hemmelighed for hans forlovede, som selv har godt styr på finanserne. Så den (ikke så) gode, gamle strudsemetode med at stikke hovedet i busken har været Jesper Sørensens tilgang til netbank. Han har simpelthen ikke åbnet den. Men nu skal piben have en anden lyd.

Hjælpen er nær

Jesper Sørensen har nemlig nået et punkt, hvor han beder om hjælp. Han vil ikke have flere hemmeligheder for sin forlovede, og han vil have styr på sin privatøkonomi. Derfor har han meldt sig til Pengeudfordringen på TV2 Fyn, hvor han i denne og næste uge skal gennemgå et rådgivningsforløb med Hans Kjems, rådgiver og privatkundechef fra Folkesparekassen. Målet er at få overblik og indsigt i egen økonomi og finde ud, hvad han egentlig bruger sine penge på.

- Man vil jo gerne vise sin familie, at man har styr på det. Men når man kigger på sin økonomi og ikke kan se lys forude, så er det svært, og så falder selvrespekten, siger Jesper Sørensen.

Kendt fænomen

For Hans Kjems, privatkundechef i Folkesparekassen, er der ikke noget usædvanligt i historien om de hemmelige hotdogs, der med tiden er blevet et problem og ligefrem en hemmelighed.

- Man starter i det små og undlader at sige noget. Stille og roligt. Den lille udgift bliver til en stor udgift, og så bliver det svært at tage det op derhjemme, siger Hans Kjems.

Jesper Sørensen er langt fra den eneste, som har problemer med at overskue sin økonomi. Ud af de borgere der har modtaget rådgivning i Forbrugerrådet Tænks økonomi- og gældsrådgivning i 2019, angiver 49 procent, at de har opgivet at tage styringen med deres økonomi. Det betyder, at rigtig mange andre kender til at gå stille med sine økonomiske udfordringer.

- Det er svært at erkende over for andre, at man har en dårlig økonomi. Det er tabubelagt ikke at have styr på sin økonomi, siger Hans Kjems.

Målet

De næste uger vil Hans Kjems hjælpe Jesper Sørensen med at gennemgå privatøkonomien for selv at overtage styringen af den. Motivationen er i top for familiefaderen.

Pengeudfordringen Pengeudfordringen er sat i søen af TV2 Fyn Event og Bemærk. Målet er at hjælpe fynboer til at få bedre indsigt i deres økonomi, så de kan få mest muligt ud af kronerne. Følg med på web, Instagram, tv og Den Fynske Redaktion på Facebook de kommende uger.

- Jeg ved ikke nok om økonomi. Jeg ved selvfølgelig, at der er indtægter og udgifter, men jeg bliver nødt til at sætte mig mere ind i det. Det vil betyde meget for min selvrespekt, siger Jesper Sørensen.

Hjælp til alle

Ikke kun Jesper Sørensen kan få hjælp til at få styr på økonomien. Alle fynboer kan følge med i facebookgruppen Den Fynske Redaktion, hvor der bliver delt tips og gode råd fra de tre mentorer; Pernille Oldgaard, Hans Kjems og Morten Bang.