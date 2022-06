Skyttelav ramte 275 år: - Det er både en glæde og en ære

Da medlemmmer af Assens Borgerlige Skyttelaug tidligt lørdag var på færde for at fejre 275 års-jubilæet, så var der især én, der før havde prøvet, at være tidligt oppe.

Det var 92-årige Richard Grøntvedt. Han har været medlem af skyttelavet siden 1961, så dagens jubilæum er ikke hans første.

Han fejrede blandt andet sidste år sit eget 60-års jubilæum, og skød sig sågar til titlen som årets fuglekonge. Så udover, at være en habil skytte, følger glæden med hver eneste gang.

- Man er jo spændt, selvfølgelig. Men man vænner sig til det, siger den rutinerede Richard og tilføjer:

- Det foregår præcis på samme måde hvert år.