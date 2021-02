Slut med fodbold på Facebook: Glamsbjerg IF higer efter fælles træning

Godt nok er det stadig for tidligt på sæsonen til at tage de store fodboldbaner ved Glamsbjerg IF i brug.

Men hvis forsamlingsloftet, som det er anbefalet af regeringens indsatsgruppe, bliver hævet til 20 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, har boldklubben en plan for, hvordan medlemmerne kan få gang i træningen.

- Vi har en kunstbane i byen, vi kan leje os ind på, og det har vi ambitioner om at prioritere. Så må det koste lidt penge, men det er vi indstillet på, siger Helle Lassen, der er formand for Glamsbjerg IF.

Hun er glad for, at der nu er udsigt til, at klubbens mange medlemmer kan samles om deres sport. Dels af sundhedsmæssige årsager, dels fordi det er svært at fastholde medlemmer under en langvarig nedlukning.

- Vi har i klubben her gået og higet rigtig længe efter at kunne komme i gang igen, og nu ser det endelig ud til, at det lykkes fra i næste uge, siger Helle Lassen.

Fodbold på Facebook

I den tid, hvor det ikke har været muligt at samles til fodboldtræning, har træner Benny Seneca forsøgt at holde træningen i gang på andre måder. Blandt andet på Facebook.

Det er jo ikke det samme, som når man er sammen med vennerne Emilie Lunde Bakmann, U13-spiller i Glamsbjerg IF

- Vi har sådan en facebookgruppe, hvor vi er på alle forældrene og trænerne, og så har vi prøvet at lave nogle træningspas og lægge dem op, men det er bare svært med fodbold, og forældrene har måske noget, de skal ordne med skolen først, inden de kan komme ud at træne med børnene, så den bliver tabt lidt nogle gange, siger Benny Seneca, træner i Glamsbjerg IF.

At træningen under nedlukningen ikke er, hvad den har været, kan to af U13-spillerne nikke genkendende til.

- Det har været lidt svært, fordi det er lidt svært at spille i haven alene på et lille mål i en lille have, siger U13-spiller Sofie Seneca Christensen.

Hendes holdkammerat er enig:

- Det er jo ikke det samme, som når man er sammen med vennerne. Man løber bare lidt rundt, for jeg har for eksempel ikke et mål derhjemme, siger Emilie Lunde Bakmann.