Små søer skal forhindre oversvømmelser i Assens Kommune

Der var fundet fløjlspude og fine sakse frem, da Kirkebjergsøerne blev indviet lørdag formiddag.

De er en del af en større indvielse af en række vådområder i Tommerup, der skal hjælpe i arbejdet med at klimatilpasse området. De nye søer og vandløb skal være med til at aflede regnvandet fra kloakkerne og mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden.

-Vi står over for nogle store udfordringer, for vi skal have gjort noget ved de her stigende mængder regnvand, der kommer. Vi har set det så sent som sidste år, hvor der var de her mange oversvømmelser rundt omkring i lokalområderne, hvor folk fik vand i kælderen, siger Poul Erik Kristiansen, der er formand i Assens Forsyning.

Søerne er dog langt mere end et klimaprojekt.

Frivillig hjælp

I samarbejde med lokale frivillige er der blevet skabt et fritidsområde rundt om søerne, så de lokale i Tommerup kan nyde det nye område til fulde.