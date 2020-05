Snart bliver det afgjort: Er der flere penge på vej til fynske kommuner?

65 millioner kroner.

Så mange ekstra penge kan Assens Kommune få mellem hænderne på grund af udligningsreformen.

Pensionist Nanna Holm har et bud på, hvad de penge skal bruges på.

- De skal bruges på renovering af nogle af de gamle huse og lejligheder, man ikke kan byde folk at bo i, siger hun.

En gang om ugen mødes hun med andre pensionister fra Assens for at tage på byvandring.

Læs også Millioner på vej til Fyn: Se her om der er penge til din kommune

I disse dage, hvor den årlige forhandling om kommunernes økonomi er i fuld gang, blev der også plads til at diskutere kommunal økonomi i vandretruppen.

- Ja, så kan de få en robotstøvsuger, de kan falde i? Nej tak, det kan jeg slet ikke klare, det der, lyder det fra Rie Gjellerod, før vandreturen kan begynde - og debatten fortsætter.

Djævlen ligger i detaljen

På borgmesterkontoret i Assens føler borgmester Søren Steen Andersen (V) sig ikke lige så sikker på, at der rent faktisk bliver flere penge at bruge af i kommunen.

- Djævlen ligger ofte i detaljen i forhold til, hvad der bliver meldt ud fra en forhandling. Der skal nogle gange nærlæses meget på nogle linjer i forhold til hvordan, de skal tolkes, siger han.

Selvom Assens Kommune står til at få flere penge mellem hænderne, vil han se resultatet af forhandlingerne, før han bruger af dem.

Læs også Serviceloftet skal hæves før Fyn kan bruge millionerne

Men det forhindrer ikke de lokale pensionister i at drømme lidt.

- Dem kan borgmesteren godt bruge på de ældre, så de kan få ordenligt gjort rent, siger Rie Gjellerod.

Det er pensionist Preben Andersen enig i.

- Jeg havde en ven, der kom i bad hver 14. dag. Det kan ikke være rigtigt, tilføjer han.

KORT: Flere fynske kommuner står til at få flere penge mellem hænderne på grund afudligningsreformen

Først skal serviceloftet hæves

FAKTA: Hvad er serviceloftet? Serviceloftet er en betegnelse for den samlede mængde penge, som Danmarks 98 kommuner må bruge på serviceudgifter i det enkelte år. Serviceudgifter dækker over udgifter til det, man i daglig tale kender som velfærd. Det kan for eksempel være dagpasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det sociale område og sundhedsområdet generelt. Hvis kommunerne ikke overholder serviceloftet, udbetaler staten ikke balancetilskud. Balancetilskud er det tilskud, staten betaler kommunerne for at holde balancen mellem udgiftsniveauet, der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og de kommunale indtægter. Kilde: Odense Kommune, Kommunal Sundhed, Social- og Indenrigsministeriet Se mere

Hvis de ældre skal oftere i bad i Assens Kommune, kræver det, at regeringen hæver serviceloftet, lyder det fra Søren Steen Andersen.

- Sidste år lå vi 31,4 millioner under vores andel af serviceloftet, fordi vi simpelthen ikke havde pengene til at ramme loftet, siger han.

- Så der er meget luft op til vores andel af loftet. Hvis så det bliver hævet med en milliard eller to, så giver det noget plads. Ellers skal Assens Kommune jo kæmpe sig til at få vores andel i forhold til de andre 97 kommuner, fordi det er en ramme, der sættes ud over det hele.

Regeringen og Kommunernes Landsforening forventes at nå til enighed fredag, det vurderer TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør, Katrine Fuglsang.

Analyse: Her er forhandlingernes hovedpunkter TV 2/Fyns Christians-analytiker Katrine Fuglsang har fulgt forhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Her giver hun sit bud på forhandlingens hovedpunkter: Der kommer flere og flere ældre, og det betyder, at der er færre mennesker, der betaler skat. Parterne er enige om, at det vil koste en milliard at opretholde det samme velfærdsniveau, vi har i dag. Skal man ud over den standard, vi har i dag, så skal der flere penge på bordet.

Andet punkt er corona-krisen. Kommunerne har brugt penge på tomme busser, ekstra rengøring og værnemidler, og det har staten sagt, at den vil dække. Spørgsmålet er bare hvor meget, de dækker. Kilde: Katrine Fuglsang, Christiansborg-redaktør, TV 2/Fyn