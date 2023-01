Snydt for varmecheck igen: Johnny får ikke lov at genansøge, selvom fejl er rettet

- Jeg forstår det ikke.

Sådan lyder det fra en frustreret og uforstående Johnny Hansen, der er gaskunde og folkepensionist.

Han har lige fået at vide, at han er udelukket fra at få en af de berygtede varmechecks.

Det er selvom, han ifølge sig selv, er mere end berrettigede, og at Energistyrelsen snart åbner for en supplerende ansøgningsrunde for dem, der ved en fejl ikke fik en varmecheck i første omgang.

Tilsyneladende passer han ellers på kriterierne. Økonomien som folketingspensionist er stram, og Johnnys gasregning er steget.



- De penge ville have betydet enormt meget. Vi har været nødt til at låne nogle penge af et familiemedlem, fordi der ikke var penge nok lige pludselig. Det har vi aldrig været udsat for før, fortæller Johnny Hansen.

Føler sig snydt

Folkepensionisten begyndte at undre sig, da hans naboer alle fik en af de varmende checks fra regeringen. Der var dog ikke nogen i hans postkasse.

Med hjælp fra Borgerservice fandt han ud af, at den manglende varmecheck skyldtes, at hans hus i Tommerup ikke var registeret rigtigt i bygnings- og boligregisteret - også kaldt BBR.

Og netop BBR-registeret er, hvad Energistyrelsen lagde til grund for, hvem der skulle have en varmecheck.



Hvad der stod registeret i BBR om Johnny Hansens hus, er han ikke helt klar over. Faktisk havde han aldrig hørt om BBR, før varmechecken udeblev. Men for ni år siden skiftede han fra olie- til gasfyr i sin ejendom.

Det gode var dog, at Johnny med hjælp fra kommunen fik rettet fejlen i BBR, og så fik han at vide, at dem, der ved en fejl ikke havde fået udbetalt checken, fik muligheden igen i en supplerende runde i starten af 2023.

Forleden fortalte Energistyrelsen ham så i grove træk, at han godt kunne skyde en hvid pil efter håbet om en varmecheck i den supplerende ansøgningsrunde.

- Det har jeg det rigtig dårligt med. Jeg føler mig da fuldstændig uretfærdigt behandlet, for jeg er jo berettigede til det.



For selvom fejlen er rettet, kigger Energistyrelsen stadig kun på data i BBR fra 1. januar 2022. Tre måneder før den tidigere energiminister Dan Jørgensen (S) fremstillede forslaget om varmechecks i Folketinget.

Dermed har det været fysisk umuligt for Johnny Hansen og andre at nå at rette fejlene i BBR, inden Energistyrelsen lavede deres dataudtræk.

- Jeg kan jo ikke reagere på noget, som jeg ikke er oplyst om, siger Johnny Hansen.

Selvforskyldt

Energistyrelsen oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at loven om varmechecks netop tilsiger, at det er data fra den 1. januar 2022, som ligger til grund for tildelingen af checken. Om de data så er korrekte eller ej.

Desuden fortæller styrelsen, at borgere som Johnny Hansen, der selvforskyldt er blevet offer for en fejl i BBR, ikke er del af den supplerende ansøgningsrunde.

Det er kun lejere, hvis udlejere har lavet fejlregisteringen, som har mulighed for at søge om varmechecks igen, når den supplerede ansøgningsrunde åbner.

Styrelsen peger på, at det er husejernes eget ansvar, at oplysningerne vedrørende husstandens varmekilde er korrekt registreret i BBR.

- Jeg kan ikke forstå, at det skal køre så stramt. Jeg har både aftjent min værnepligt og betalt min moms og skat, og hvorfor skal jeg så ikke have den samme rettighed som alle andre, bare på grund af en misforståelse om et register, spørg Johnny Hansen.

- Det er noget paragrafrytteri, tilføjer han.

Men når du nu er husejer, har du så ikke også ansvar for, at dit hus er registeret korrekt?

- Det ved jeg ikke. De har jo nok kunne finde ud af trække skat, så hvorfor kan de ikke finde ud af at give den anden vej, men den er nok ikke længere, end det bare er mig, der er dum, svarer Johnny Hansen, der ærgrer sig over, at BBR-registeret ikke var rigtigt.

Kollegie fik varmecheck ved fejl

Det er dog særligt de mange historier, om danskere, der ikke var berettigede til de 6.000 kroner, som alligevel fik en varmecheck, der får fynboen til at føle sig snydt. Noget der netop også skyldes fejl i BBR-registeret i mange tilfælde.

Blandt andet blev der udbetalt for 3,6 millioner kroner varmecheck til beboerne på et kollegie i Lyngby ved en fejl.

- Man tager sig til hovedet, og så kan jeg ikke få checken på grund af en registerfejl. Det er til grin, siger Johnny Hansen.

Den nye ansøgningsrunde åbner i 1. kvartal af 2023, oplyser Energistyrelsen.

Flere svendborgensere, der missede den økonomisk hjælp på 6.000 kroner i august kan se frem til at søge ansøgningsrunden. De fik nemlig ikke varmechecken, fordi deres boligselskab havde lavet fejlen i BBR-registeret.