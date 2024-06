Solouheld sendte bil på afveje

En 44-årig mand kørte lørdag aften sin bil ud i en mark ved Brunsegyden i Tommerup. Han var dog ikke ude på markræs, men glemte blot at dreje at vejen slog et knæk.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss.

- Der er ikke kommet nogen til skade i forbindelse med uheldet, men vi tillod os at anholde føreren kortvarigt, for at tage en blodprøve.

Blodprøvet skal klarlægge om føreren var påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol da uheldet skete.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.09 og efterforsker endnu den nøjagtige årsag til uheldet.