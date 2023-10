I "Paradis"-huset på Sydfyn ud mod Helnæsbugten har man gjort, hvad man kan for at forberede sig mod de næste par døgn.

Ifølge huset ejer Claus Uhrenholdt, som har sendt billeder til TV 2 af sit sommerhus, er det ikke første gang, at der er stormflod i området, men det er første gang, at han har set sig nødsaget til at forberede sig i dette omfang.

Han betegner situationen som "undtagelsestilstand" for første gang i 85 år.