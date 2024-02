- For en campingplads er det vigtigt for pladsens gæster, at der er rimelig sikkert, så alle ikke bare går ud og ind, siger Jens Jacobsen (V), der er formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget i Assens Kommune.

Han mener, tunnelløsningen er rigtig god, da der er lys i begge ender. Campingpladsen forventer at kunne udvide pladsen med 500 standpladser, og de første forventes klar inden sommer.