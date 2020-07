Køng Idrætsfriskole har fået støtte af Egmont Fonden til at lave en sommerlejr for ordblinde børn og deres forældre. Børnene kommer fra skoler i Assens Kommune.

Sommerlejren begyndte mandag, og deltagerne har nået mange ting på de tre dage.

En af deltagerne er Silke Cirkeline Sølberg, der går i 4. klasse på Glamsbjergskolen. Hun har et klart mål med at være med på sommerlejren.

- Jeg håber, at jeg kan tage med fra sommerlejeren, og at jeg kan blive bedre til at læse og skrive, siger Silke Cirkeline Sølberg.

Der har været oplæg fra Randi Hedelund Jeppesen fra "Hjælp til Ord". Randi Hedelund Jeppesen er uddannet lærer og er selv ordblind.

Derudover har programmet stået på samarbejdslege, motorik-café, kreative indslag og meget mere. Alt sammen med samme mål: “At blive ven med din ordblindhed”.

- De får mod og styrke til at sige okay, der er faktisk noget her, som jeg kan tage med mig i forhold til at få et større selvværd. Men de får også nogle konkrete redskaber til, hvad de kan gøre i undervisningen, hvor de ikke kan læse den tekst, som de får udleveret, fortæller Elise J. S. Hansen, der er specialpædagogisk koordinator på Køng Idrætsfriskole i Glamsbjerg.

00:17 Silke Cirkeline Sølberg har været glad for at møde så mange andre børn, der har de samme udfordringer som hende selv. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Silke Cirkeline Sølberg kan tage nogle helt konkrete redskaber med fra sommerlejren.

- Nu ved jeg, at der er mange flere apps for ordblinde. Det troede jeg ikke, der var. Jeg ville nok også gerne have lært noget mere, men jeg har fået lært det bedste jeg kunne, fortæller Silke Cirkeline Sølberg.

Laila Sølberg Terkildsen var taget med sit barnebarn på sommerlejr.

- Jeg er taget med på sommerlejr, for det er rigtigt rart at vide, hvad jeg kan gøre. Jeg laver nogle gange lektier med Silke. Jeg kender ikke alle disse hjælpemidler, og det har jeg fået et større indblik i. Det bliver meget lettere at hjælpe i fremtiden, siger Laila Sølberg Terkildsen.