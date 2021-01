Spar melder klar til øget afstand: - Vi må tage det med et smil

To meter. Det er fra 6. januar, hvad afstandskravet hæves til i det offentlige rum og i supermarkeder. Det oplyser regeringen på et pressemøde tirsdag.

Desuden opfordres man til at handle én person ad gangen og så vidt det er muligt forsøge at begrænse sine indkøb.

Det nye afstandskrav rammer blandt andet Spar i Vissenbjerg, der dog er helt klar til de nye restriktioner.

- Jeg synes, det er rigtig godt. Smitten er så stor nu, så det er godt med nye restriktioner, så vi forhåbentligt snart kan komme tilbage til det normale igen, siger Camilla Andersen, der arbejder i Spar i Vissenbjerg.

Afstand og sprit er en en vanesag nu

Tirsdag er Camilla Andersen iført en gul relfeksvest med rygmærke. Altså ikke et motorcykelklub-lignende af slagsen, men i stedet med et tryk af myndighedernes anbefalinger, så folk bedre kan overholde dem.

Hendes job er blandt andet at sørge for, at kunderne overholder restriktionerne.

- Man må tage det hele med et smil, for det er sådan, hverdagen er. Selvfølgelig kan det være hårdt at møde sure kunder, men dem er man nødt til at tage med, så vi alle kan komme igennem det her, siger Camilla Andersen, der har arbejdet i Spar-butikken i tre år.

Blandt butikkens kunder er der stor opbakning til det nye afstandskrav.

- Jeg synes, det er rigtigt fint. Det er endnu en måde at komme virussen til livs, siger Signe Grants fra Vissenbjerg.

- Det er sådan, det er. Vi er nødt til at rette os ind, siger Heidi Jakobsen fra Vissenbjerg, der arbejder i hjemmeplejen og dermed også er vant til at passe ekstra meget på.

Tror på, det virker

De er ikke mere nervøse på grund af de nye krav, men er blot blevet vant til at følge retningslinjerne fra myndighederne.

- Det gør mig ikke nervøs, for det har været der i så lang tid, så vi tager de retninglinjers og vi følger regler emd sprit og masker og så videre, forklarer Heidi Jakobsen.

Det samme gælder for Signe Grants.

- Jeg har også forsøgt at følge alle restriktionerne indtil nu. Men det her gør vel, at folk bliver bedre til at holde mere afstand. Jeg tror helt sikkert, det har en effekt, siger Signe Grants fra Vissenbjerg, der nu fremover skal begrænse sine indkøb og helst handle alene ligesom resten af danskerne.