Stemmeslugeren eller spidskandidaten: Ekstraordinært møde skal afgøre, hvem der får magten

I hvert ikke ifølge spidskandidaten Mogens Mulle Johansen, der tirsdag sagde følgende til pressen:

- Der var et flertal i vores forhandlingsudvalg, hvor man sagde, at man ønskede, at det var mig, der tog formandsposten og pladsen i økonomiudvalget.

Men onsdag har sagen taget en ny drejning. Det fortæller Jeanette Sandberg til TV 2 Fyn.

- Mulle var lidt forhastet, da han udtalte sig i går. Vi sad en del inde i rummet (SF's lokale red.), og vi var mange, der synes, det var en god idé, at vi fik drøftet det med medlemmerne, hvordan vi fordeler de poster, vi er tildelt i konstitueringen, og det er dels på grund af de personlige stemmetal, siger Jeanette Sandberg.

Derfor har formanden for SF Assens, Poul Erik Kristiansen, indkaldt medlemmerne til et møde 29. november.

Mulle meldte ud, at det var ham, der skulle være formand. Hvad har ændret sig siden i går?

- Jeg kan kun sige, at det var forhastet. Nu er det op til medlemmerne at finde ud af, hvem der skal have hvilke poster, siger hun.

- Det er egentlig ganske udramatisk, og det handler bare om, at vi gør brug af vores medlemsdemokrati.

Poul Erik Kristiansen bekræfter, at der er indkaldt til møde, men har ikke yderligere kommentarer.

Spidskandidat regner stadig med formandspost

Spørger man Mogens Mulle Johansen, er han dog ikke enig i, at udtalelsen tirsdag aften var forhastet.

- Jeg forventer stadig, at jeg bliver formand, for det var det, der var aftalen, inden vi gik til valg og igen i aftes, siger han.

- Der er ikke noget, der har ændret sig siden i går. Det er rigtigt, at der var nogle, der i går udtrykte et ønske om et møde. Men det er hele konstitueringen, der skal drøftes.

Spidskandidaten står altså stadig fast på fordelingen, han meddelte tirsdag. Den gik på, at han får formandsposten i Børn-, Unge- og Familieudvalget samt bliver medlem af Økonomiudvalget, mens Jeanette Sandberg bliver medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Hvordan posterne rent faktisk fordeles, kommer dog tidligst til at stå klart efter 29. november.

- SF bestemmer

Efter Mogens Mulle Johansen tirsdag aften havde bekræftet, at han ville få formandsposten, spurgte TV 2 Fyn ham ind til de personlige stemmer, og om de skulle have betydning for, hvem der blev udvalgsformand:

Hvordan kan du politisk forsvare det, at når du kun får 200 stemmer, og Jeanette Sandberg overhaler dig med flere end dobbelt så mange stemmer, at hun ingenting får?

- Det er jo et spørgsmål om, hvad man synes i SF, og det har forhandlingsgruppen sagt. Vores oplæg var, at jeg var formandskandidat, og det var det, der blev afleveret, før vi kendte tallene, og det fastholdt man også, efter vi havde snakket om det, sagde Mogens Mulle Johansen.

SF lod natten mellem tirsdag og onsdag vente på sig, da konstitueringen skulle præsenteres.