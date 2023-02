Støttefest og millionpakke: Landbutikker glædes over udsigt til inflationshjælp

I Let Køb i Ørsted er de lidt gladere, end de plejer at være.

Der er nemlig udsigt til, at de kan få lidt flere kroner på kistebunden med regeringens nye inflationshjælp.

Fredag har Folketingets partier afsat 75 millioner kroner til mindre købmænd og energiudsatte fødevareforretninger i små byer.

- Jeg synes, det er helt vildt dejligt, at de faktisk har lyttet og taget det seriøst, når nogen som os har råbt vagt i gevær. Det synes jeg bare er fantastisk, siger Michelle Hummel Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i Ørsted Beboerforening.

Penge til grøn omstilling

Det er Ørsted Beboerforening, der driver købmandsbutikken den lille fynske by. De overtog driften af butikken for to år siden, og det har været to meget specielle år.

- Da vi startede, var det jo i høj grad præget af corona, og da vi så, at nu var det overstået, så kom energikrisen og inflationen, så vi har jo stadigvæk til gode at prøve at have et helt almindeligt år uden de store overraskelser, siger Michelle Hummel Pedersen.

I dagligvareforretningen har de godt kunnet mærke, at inflationen og energikrisen har presset deres økonomi.

Derfor har de blandt andet med støtte fra Bryggeriet Vestfyens Fond udskiftet de gamle køleskabe, og det har været med til at halvere butikkens elforbrug.

Med den nye inflationshjælp er der også lagt op til, at små dagligvareforretninger kan lave grønne initiativer i stil med det, de har gjort i Ørsted.

Halvdelen af de øremærkede 75 millioner skal nemlig gå til et direkte tilskud til driften af butikkerne på op til 50.000 kroner, mens den anden halvdel målrettes grøn omstillingsstøtte.

Støttefest for brugsen

I Ulbølle på Sydfyn er de også glade for udsigten til flere penge.

De seneste måneders stigende priser har været hårde for byens Dagli’ Brugsen, og derfor har en gruppe lokale borge arrangeret en støttefest for butikken.

Festen bliver afholdt på efterskolen i Ulbølle, og alle gæster har betalt 100 kroner for at deltage. Derudover afholdes der auktion, hvor alle pengene går til at støtte byens brugs.

Et initiativ der har gjort stort indtryk på brugsuddeler Mark Stage.

- Det betyder virkelig meget, at der er lokale ildsjælde, som vil støtte op om os.

- Jeg er imponeret over, at de har tid og overskud til at stable sådan et arrangement på benene, siger brugsuddeleren.

I Dagli’ Brugsen i ulbølle har 2022 også været et økonomisk hårdt år for butikken, der endte med et underskud. Derfor håber Mark Stage da også at butikken kan få gavn af den nye inflationshjælp.

Det er endnu ikke fastlagt, præcis hvordan de mange inflationsmillioner skal fordeles mellem landdistrikternes fødevareforretninger, men Michelle Hummel Pedersen håber, at købmanden i Ørsted kan få gavn af hjælpen.

- Det vil betyde megameget og gøre os lidt tryggere ved at gå en stadigvæk usikker fremtid i møde, men det vil da gøre, at man havde lidt mere mod på det, siger Michelle Hummel Pedersen.

