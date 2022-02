Stor fynsk cykelsommer i vente: Danmark Rundt kører to etaper på fynske landeveje

Han tror, at det kan give lidt turister til området.

- Det plejer at være et trækplaster. Det er jo også sådan, at byer og lokalområder, hvor der sker noget, er byer, hvor folk måske kommer tilbage til. Så vi tænker da, at det er rigtig godt for os.

Rent sportsligt er Søren Steen Andersen heller ikke utilfreds med at have en enkelstart i kommunen.

- Det er jo også en etape, hvor der virkelig sker noget, og måske ligesom sætter feltet fast. Det er spændende.

Der venter et stort stykke arbejde

Etape tre af cykelløbet har start i den nordfynske by Otterup, og borgmester i Nordfyns kommune Morten Andersen (V) ser gode muligheder i, at det store cykelløb også kommer til Nordfyn.

- Det gør jo, at vi kommer på landkortet, og vi kan vise, hvad det her er for et sted. Og det er selvfølgelig noget, vi glæder os til.