Der er flere spørgsmål, end det er muligt at få svar på omkring et overfald på Uglebjergvej i Assens, der som fandt sted natten til lørdag klokken to..

Ifølge døgnrapporten fra Fyns Politi blev en 45-årig mand under en gåtur overfaldet af en gruppe unge, som tildelte manden flere slag og spark.

Hvad der gik forud for overfaldet, og hvem gruppen af unge er, vil Fyns Politi ikke ud med på nuværende tidspunkt, da sagen er under efterforskning, oplyser de til TV 2 Fyn.