Stor skunksag på Fyn: 29-årig idømt to års fængsel

En mand på 29 år blev mandag idømt to års fængsel for at have deltaget i opførsel af et skunkhus i Bred.

Sagen går tilbage til 3. marts i år, hvor Fyns Politi ryddede et skunklaboratorium i en gammel fabriksbygning i Bred ved Vissenbjerg. Her blev ti personer anholdt og sigtet for fremstillingen af narkotika.

Den 29-årige mand er foruden opførsel af skunkhuset også dømt for pasning af planter svarende til 137 kilo hash samt besiddelse af yderligere 1,42 kilo skunk med henblik på salg.

- Hos ham selv fandt man skunk til tørring. Det var skunk, han havde modtaget som betaling for sit arbejde, siger anklager ved Fyns Politi Klaus Lauridsen.

Største sag på Fyn

Den 29-årige odenseaner er den fjerde af de i alt ti involverede, der er blevet dømt ved Retten i Odense. Onsdag vil den femte person få sin sag afsluttet.

- Ved de fem første retssager er der tale om tilståelsessager. De fem resterende vil indgå i en samlet hovedforhandling, siger Klaus Lauridsen.

To dage efter anholdelserne i Bred fandt Fyns Politi endnu et laboratorium i en lagerbygning i Middelfart, hvor der ligeledes blev dyrket skunk.

- Det er samme sagskompleks. Der er flere af de andre, der også er dømt for det i Middelfart, men i dag er den 29-årige mand alene dømt for deltagelsen i skunkhuset i Bred, oplyser Klaus Lauridsen.

De to sager er det største fund af skunk på Fyn nogensinde.