Stor sten smadrer gennem sygehjælpers bilrude: - Jeg er i chok

Susanne Gustavsen fik sig noget af en grim overraskelse, da hun passede sit arbejde som sygehjælper i hjemmeplejen i Tommerup.

For mens hun kørte rundt i sin hjemmeplejebil, blev bilens rude pludseligt ramt af en stor sten. Ruden smadrede, og stenen landede i bilen.

- Jeg blev totalt rystet og i chok. Mit hjerte galoperede derudaf, siger Susanne Gustavsen til TV 2 Fyn.

Hun forklarer, at hun kort forinden havde set to yngre mænd, der tomlede. Idet hun kørte forbi dem, og "inden hun fik set sig om", kastede de altså stenen, som hun beskriver som "stor og rund" og med en diameter på cirka 15 centimeter.

TV 2 Fyn har fået episoden bekræftet af Fyns Politi.

- Vi modtager anmeldelsen klokken 21.02 søndag og tager ud til stedet. Vi har taget stenen med retur for at sikre spor, siger presserådgiver hos Fyns Politi Mads Boel, der tilføjer, at Fyns Politi ser på sagen med stor alvor.

Det var Susanne Gustavsen selv, der indgav anmeldelsen.

Selvom det er godt halvandet døgn siden, at episoden indtræf, er den 61-årige kvinde fra Bellinge stadig meget mærket af den.

- Jeg har sovet virkelig dårligt. Det er som om, at det først rigtigt er ved at gå op for mig nu, hvad der kunne være sket. Det kunne have endt helt galt, siger Susanne Gustavsen, der desuden har pådraget sig fysiske skader efter hændelsen i form af rifter på højre arm og venstre hånd på grund af glasskårene fra bilruden. Der er tale om bilruden ved passagersædet.

Susanne Gustavsen oplyser, at hun endnu ikke ved, om hun er i stand til at tage på arbejde i morgen onsdag.

Efter episoden flygtede de to yngre mænd fra stedet. De beskrives som mellem 18 og 20 år, høje og lyshårede. Har du oplysninger, der kan lede til de to mænd, kan Fyns Politi kontaktes på 114.