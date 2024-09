Store ødelæggelser på by: Mange års arbejde smadret

Det var et trist syn, der mødte besøgende i Assens Miniby lørdag morgen og formiddag. Natten til lørdag har der nemlig været ubudne gæster, som har raseret flere af de flotte miniaturer.

Blandt andet den den nyopførte model af Vor Frue Kirke er blevet udsat for hærværk. Miniaturen af kirken blev fornyeligt indviet i anledning af byens 500 års Købstadsjubilæum.

Og det ærgrer Bent Nielsen, der frivillig og medlem i minibyen, at mange timers arbejde bliver behandlet sådan.

- Jeg forstår det ikke. Er det drengestreger eller hvad er det - vi undrer os over, at de er gået efter kirken, der har taget syv-otte år at bygge, siger Bent Nielsen.

Der er ingen forsikring til at dække skaderne, fortæller han. Arbejdet begynder igen lover han dog.