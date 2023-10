Store skader på Strandmølleskolen i Assens

På Strandmølleskolen i Assens venter nu et stort oprydningsarbejde. Gulve og dele af væggene er ødelagt af kloakvand, og flere af elevernes forældre er derfor mødt op for at hjælpe.

- Det er nok vigtigere end nogensinde, tror jeg, at folk dukker op, siger Morten Truelsen, der er forælder til to af eleverne på skolen.

En anden, der også er i fuld gang med arbejdet, er Jacob Boe Madsen, der både er en af tømrerne, der skal ordne skaderne, men som også har to børn på skolen.

- Det er synd at se, at nu får de en lang periode med en masse logistikproblemer, men det er også dejligt at se, at der er så mange forældre, der er dukket op. Det viser sammenholdet på skolen, siger han.

Og der bliver brug for al den hjælp, de kan skaffe, for skaderne er omfattende.

- Det er ikke et sted, man kommer på mandag, og heller ikke mandagen efter, siger Jacob Boe Madsen.