Stort gylleudslip: Gravede dæmning for at begrænse skaden

Beredskab Fyn blev for alvor sat på arbejde, da der onsdag eftermiddag ved 16-tiden kom en melding om en gylletank der var løbet over i nærheden af Tommerup.

- Gyllen havde fundet ned i et vandløb, da vi ankom til stedet. Gylle er ikke så godt for livet i sådan et vandløb. Den slår simpelthen det hele ihjel. Derfor gjaldt det om at stoppe spredningen så hurtigt som muligt, fortæller indsatsleder Daniel Birkebæk fra Beredskab Fyn.

Brandfolkene skyndte sig derfor at grave en dæmning, så gyllen ikke kunne sprede sig mere, end det i forvejen havde gjort.

- Vi satte en pumpe i bækken, og så kom miljøvagten og lavede målinger. Vi pumpede indtil ved 21-tiden, hvor værdierne igen var acceptable, forklarer indsatslederen.

Han fortæller dog samtidig, at det ikke kan lade sig gøre at få al gyllen renset op fra sådan et udslip.

- Men når værdierne er acceptable er brandvæsenets opgave fuldendt, og kommunen tager over.