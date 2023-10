- Det her bliver en turistmagnet for Fyn og et vendepunkt for Assens.



Sådan siger ejer af City Camp Assens Strand, Gitte Blaabjerg.

Sammen med Assens Kommune er campingpladsen blevet enige om en stor udvidelse af campingområdet.

Udvidelsen har været på tale i flere år, og derfor glæder hun sig til at komme i gang med arbejdet, som hun mener, kan gavne hele byen.

- Det vil sætte Assens på landkortet, siger Gitte Blaabjerg.