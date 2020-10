Strid om millioner: Fynsk entreprenør lægger sag an mod forsyningsselskab

Gravemaskinerne arbejder i højeste gear i Assens Kommune, hvor kloaksystemet overalt i kommunen er ved at blive ombygget og moderniseret.

Men undervejs er der opstået en konflikt mellem Assens Spildevand A/S og den fynske entreprenørvirksomhed TC Anlæg A/S.

Konflikten har strakt sig over længere tid, og striden er nu gået så meget i hårdknude, at entreprenørfirmaet har valgt at lægge sag an mod Assens Spildevand A/S, som er et datterselskab under Assens Forsyning.

- Vi er forundrede over, at TC Anlæg vælger at gå i retten med sagen, lyder det fra Gerdt Hylbæk Nielsen, kommunikationsmedarbejder i Assens Forsyning.

Rørsystem til 100 millioner

Konflikten drejer sig om et udbud, hvor Assens Spildevand har bedt flere entreprenørfirmaer om at byde ind på en opgave til en anslået værdi af 100 millioner kroner. Konkret handler opgaven om at etablere et rørsystem, der kan transportere spildevand på tværs af kommunen.

Det lykkedes ikke for TC Anlæg A/S at få opgaven, som i stedet er gået til Per Aarsleff A/S.

Men udbudsforretningen er ikke foregået efter reglerne, mener man i TC Anlæg, som i første omgang har indbragt sagen for det såkaldte Klagenævn for Udbud.

Her har entreprenørfirmaet krævet, at man annullerer beslutningen om at give opgaven til Per Aarsleff A/S. Hvis ikke det sker, kræver TC Anlæg en erstatning på 14 millioner kroner.

Klagenævnet for Udbud har imidlertid afvist, at der skulle være sket fejl.

Skal afgøres i retten

Nu har entreprenørfirmaet i stedet valgt at lægge sag an mod Assens Spildevand A/S. Det betyder, at sagen nu skal afgøres som en civil retssag ved Retten i Odense.

- De er i deres gode ret til at tage sagen videre til en retssag. Men vi holder os til, at samtlige punkter i klagen fra TC Anlæg er blevet klart afvist af Klagenævnet for Udbud, siger Gerdt Hylbæk Nielsen fra Assens Forsyning.

Ifølge Jeppe Lefevre Olsen, der er specialiseret i udbudsret hos advokatfirmaet Kromann Reumert, er det langt fra hverdagskost, at et entreprenørfirma lægger sag an mod et offentligt forsyningsselskab.

- Generelt opstår den type konflikter i under fem procent af de forretninger, der finder sted i bygge- og anlægssektoren, siger advokaten.

- Når det undtagelsesvis ender i en konflikt, så handler det ofte om en mindre virksomhed, der kan føle sig tromlet. Men det kan også handle om et marked, hvor få virksomheder konkurrerer om opgaverne, siger Jeppe Lefevre Olsen.

Forsyning: Vi fortsætter arbejdet

Hos Assens Forsyning har konflikten med TC Anlæg ikke haft nogen betydning for det store anlægsprojekt, som er i gang i Assens Kommune.

- Vi har selvfølgelig brugt tid på sagen, men den har ikke haft nogen opsættende virkning på gravearbejdet, siger Gerdt Hylbæk Nielsen fra Assens Forsyning.

Direktør Mikael Hansen i TC Anlæg A/S ønsker ikke at kommentere sagen, mens den verserer i retten.

- Vi udtaler os gerne om sagen, når den er afgjort, siger Mikael Hansen til TV 2 Fyn.

Der bliver afsagt dom i sagen den 6. november.